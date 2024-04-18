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«Ванкувер» сыграет с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф

«Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом» в 1-м раунде Кубка Стэнли. При этом у «Кэнакс», победителей Тихоокеанского дивизиона (109 очков в 81 матче), будет преимущество домашнего льда – «Предаторс» финишировали в регулярке (99 баллов в 82 играх), заняв первое место в зоне wild card.

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