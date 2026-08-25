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«Джеймс Уэбб» раскрыл тайну «черных звезд»: они прячутся в крошечных галактиках с миллиардом Солнц

«Джеймс Уэбб» раскрыл тайну «черных звезд»: они прячутся в крошечных галактиках с миллиардом Солнц

Это сверхмассивные черные дыры, окруженные раскаленным газом Астрономы исследовали 217 загадочных «тусклых красных точек» ранней Вселенной, обнаруженных телескопом «Джеймс Уэбб», и выяснили, что эти объекты находятся в центре сверхкомпактных древних галактик.

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