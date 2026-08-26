Эксперты рассказали, как снизить риски при покупке вторичного жилья

Решение Верховного суда по делу Долиной-Лурье усилило защиту добросовестных покупателей вторичного жилья, однако полностью исключить риск потери квартиры и денег по-прежнему нельзя, рассказали «Росбалту» эксперты.
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