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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, как снизить риски при покупке вторичного жилья

Эксперты рассказали, как снизить риски при покупке вторичного жилья

Решение Верховного суда по делу Долиной-Лурье усилило защиту добросовестных покупателей вторичного жилья, однако полностью исключить риск потери квартиры и денег по-прежнему нельзя, рассказали «Росбалту» эксперты.

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