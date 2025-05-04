Нетрезвый водитель пытался дать полицейскому взятку и попал под уголовную ответственность

В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 мая на Богатырском проспекте полицейскими был остановлен «Хендэ Солярис», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии