Простой тест на деменцию: как проверить риски за минуту

Невролог рассказал, как быстро провести тест на деменцию по движениямВрач может определить нарушения исполнительных функций, которые встречаются при некоторых видах деменции, всего по нескольким простым движениям.
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