Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения стоматологов

Робот создан при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ) в рамках технологического проекта «Инновационные химические, медицинские и фармацевтические технологии».
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