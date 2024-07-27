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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лам сдает свой дом с бассейном на берегу озера Тегернзе на одну ночь за 21 евро. Гостей он встретит сам, они также получат ужин от шефа и футболки с автографом экс-игрока «Баварии»

Лам сдает свой дом с бассейном на берегу озера Тегернзе на одну ночь за 21 евро. Гостей он встретит сам, они также получат ужин от шефа и футболки с автографом экс-игрока «Баварии»

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира 2014 года сдает свой дом с бассейном на берегу озера Тегернзе в Баварских Альпах на юге Германии.

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