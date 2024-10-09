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Царьград

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Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

Недавние изменения в мессенджере оказались лишь началом работ по обновлению Telegram.Павел Дуров объявил о том, что разработал для своего приложения Telegram сразу 10 улучшений.

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