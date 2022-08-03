Военное обозрение

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Военное ведомство Тайваня обвинило Пекин в нежелании решить конфликт мирным путём

Военное ведомство Тайваня обвинило Пекин в нежелании решить конфликт мирным путём

Министерство обороны Тайваня выступает с обвинениями в адрес материкового Китая на фоне визита Нэнси Пелоси в Тайбэй.

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