Военное ведомство Тайваня обвинило Пекин в нежелании решить конфликт мирным путём

Министерство обороны Тайваня выступает с обвинениями в адрес материкового Китая на фоне визита Нэнси Пелоси в Тайбэй.
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