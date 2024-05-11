Путин наградил Таубер орденом Дружбы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер Орденом Дружбы, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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