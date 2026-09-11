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Царьград

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Онколог предупредил о трех привычках, ведущих к 40% случаев рака

Онколог предупредил о трех привычках, ведущих к 40% случаев рака

Онколог из «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский рассказал о трех основных привычках, которые могут вызвать до 40% случаев рака: курение, неправильное питание и чрезмерное ультрафиолетовое облучение.

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