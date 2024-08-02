Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

Дмитрий Гурин

Был один и то пристрелили........... только не верю я в официальную писанину (один стрелок и так попасть револьверной пулей.......) как и теракт 11 сентября. Домики уж как то красиво сложились прям под типовой снос взрывом (сам подобным почти 7-мь лет занимался), да и самый нужный самолетик что то до Пентагона чуток не долетел.