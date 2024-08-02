Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
то то она то лыбится то смеется: &quot;Бог любит идиото....к&quot;.
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6 час.
Дмитрий Гурин
Был один и то пристрелили........... только не верю я в официальную писанину (один стрелок и так попасть револьверной пулей.......) как и теракт 11 сентября. Домики уж как то красиво сложились прям под типовой снос взрывом (сам подобным почти 7-мь лет занимался), да и самый нужный самолетик что то до Пентагона чуток не долетел.
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6 час.
Елена Хараничева
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6 час.

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