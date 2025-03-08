Red Bull поставила ультиматум Карлосу Сайнсу в начале его карьеры

Red Bull поставила ультиматум Карлосу Сайнсу в начале его карьерыWilliamsГонщик Williams Карлос Сайнс рассказал, что в годы выступлений в младших формулах Red Bull поставила ему ультиматум, из-за которого он чуть не упустил возможность попасть в Формулу 1.
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