Red Bull поставила ультиматум Карлосу Сайнсу в начале его карьеры

Red Bull поставила ультиматум Карлосу Сайнсу в начале его карьерыWilliamsГонщик Williams Карлос Сайнс рассказал, что в годы выступлений в младших формулах Red Bull поставила ему ультиматум, из-за которого он чуть не упустил возможность попасть в Формулу 1.