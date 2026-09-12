Кушнер: для завершения конфликта Киеву нужно отступить до обозначенной РФ линии

Михаил Метцель/ТАСС Для разрешения украинского кризиса Киеву следует согласиться на отступление до линии, которую обозначила Россия.
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