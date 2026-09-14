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Гериатр Трофимов связал боли в коленях с недостаточным количеством мышц в организме

Гериатр Трофимов связал боли в коленях с недостаточным количеством мышц в организме

Гериатр Михаил Трифонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что боли в коленях, спине и руках могут быть связаны с недостаточным количеством мышц в организме.

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