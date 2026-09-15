В Пермской художественной галерее впервые пройдет музыкальный фестиваль

С 7 по 10 ноября пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Своды». Это совместный проект с Пермским театром оперы и балета, который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «Завод Шпагина.
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