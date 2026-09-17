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Царьград

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ПВО сбили 12 украинских дронов над Тульской областью за ночь

ПВО сбили 12 украинских дронов над Тульской областью за ночь

Ночью силы ПВО России сбили 12 украинских беспилотников над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений имущества.

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