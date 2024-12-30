Первые результаты расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение месяца

Комиссия, созданная Правительством Казахстана для расследования авиакатастрофы с участием самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, планирует представить предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.
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