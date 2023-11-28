Классика в авторском обрамлении: зимнее меню в ресторане 1870 Abrau-Durso

На побережье Черного моря начинается мягкая зима, а с 5 декабря в ресторане 1870 Abrau-Durso на Арбате ее встречают новым зимним меню — ярким, праздничным, с черноморскими продуктами и сезонными специалитетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии