Луна Червя 25 марта: особенности первого лунного затмения 2024 года Алёна ЮрьеваВ марте 2024 года произойдет астрономическое событие, которое привлечет внимание миллионов людей по всему миру — мартовская Луна Червя.
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