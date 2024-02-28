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Луна Червя 25 марта: особенности первого лунного затмения 2024 года

Луна Червя 25 марта: особенности первого лунного затмения 2024 года

Луна Червя 25 марта: особенности первого лунного затмения 2024 года Алёна ЮрьеваВ марте 2024 года произойдет астрономическое событие, которое привлечет внимание миллионов людей по всему миру — мартовская Луна Червя.

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