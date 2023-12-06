Захарова заявила, что министр обороны ФРГ "переобулся" после слов об Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Kotenko Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украине не является союзником Германии, заявила, что Писториус "переобулся".
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