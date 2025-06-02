Желающему оплачивать счета своей девушки мужчине дали совет

Денежные вопросы очень часто становятся причинами ссор и разводов, считает сексолог Софи Роос. О том, как избежать этого и найти компромисс она рассказала в ответ на письмо встревоженного мужчины, пишет HuffPost.
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