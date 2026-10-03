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Царьград

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1500 школьников выбрали рабочие профессии на форуме в Поморье

1500 школьников выбрали рабочие профессии на форуме в Поморье

Двухдневный профориентационный форум в Архангельской области собрал более 1500 школьников с 5-го по 11-й класс, которым презентовали рабочие специальности — от сварщика до кинолога.

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