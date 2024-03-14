Правда или миф: лифтинг верхнего века без хирургического вмешательства

До сих пор эффективно подтянуть кожу век было под силу только хирургам. Да, многие аппараты и препараты берутся за лифтинг зоны вокруг глаз, но ключевое слово здесь вокруг : ни одна методика не позволяла обработать подвижное веко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии