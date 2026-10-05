Маликов не исключил, что дочь Стефания похудела из-за «радостной встречи»

Дмитрий Маликов впервые подробно прокомментировал перемены во внешности 23-летней дочери Стефании. Разговор случился на премьере ледового шоу «Дискотека 90-х на льду»: там певец и признался корреспонденту 7Дней.
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