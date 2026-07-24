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Царьград

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С 1 августа сделают перерасчёт пенсий. Кого ждут изменения?

С 1 августа сделают перерасчёт пенсий. Кого ждут изменения?

Механизм работает через индивидуальные пенсионные баллы. Чем выше была официальная зарплата в 2025 году, тем больше баллов будет начислено.

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