Источник рассказал о судьбе будущих фрегатов и корветов после пожара на "Проворном"

Близкий к военному ведомству источник рассказал о том, что часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на "Проворном" может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и Амурский судостроительный завод.
Близкий к военному ведомству источник рассказал о том, что часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на "Проворном" может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и Амурский судостроительный завод.
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