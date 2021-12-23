Царьград

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Источник рассказал о судьбе будущих фрегатов и корветов после пожара на "Проворном"

Источник рассказал о судьбе будущих фрегатов и корветов после пожара на "Проворном"

Близкий к военному ведомству источник рассказал о том, что часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на "Проворном" может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и Амурский судостроительный завод.

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