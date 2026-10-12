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Царьград

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Суд обязал выдать манси право на охоту без прописки в Ивделе

Суд обязал выдать манси право на охоту без прописки в Ивделе

Суд обязал Департамент по охране животного мира Свердловской области внести в охотничий билет мужчины из народа манси отметку о праве на традиционную охоту, отказы в которой чиновники объясняли отсутствием регистрации в Ивдельском округе.

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