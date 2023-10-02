Как путешествовать, не переплачивая

<p>Многие считают, что путешествия всегда связаны с большими затратами, но это далеко не так. Хотя в некоторых местах, вроде Европы, цены могут быть высокими, существуют способы сделать путешествия доступными и бюджетными.
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