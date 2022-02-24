Ставки и цены растут: как тулякам выгодно купить жилье

Крупнейшие банки России после периода рекордно низких ставок по ипотеке начали повышать их. Очередное заседание ЦБ завершилось поднятием ключевой ставки до рекордно высокого показателя за пять лет, что непременно приведет к подорожанию ипотеки .
Крупнейшие банки России после периода рекордно низких ставок по ипотеке начали повышать их. Очередное заседание ЦБ завершилось поднятием ключевой ставки до рекордно высокого показателя за пять лет, что непременно приведет к подорожанию ипотеки .
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