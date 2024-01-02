«Все в отказ пошли, даже водители» Военнослужащие ВСУ массово не хотят выполнять боевые задачи

Радиоперехват подтвердил массовые отказ от выполнения боевых задач в ВСУ Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются выполнять боевые задачи, об этом стало известно из записей радиоперехватов раненых бойцов, которые опубликовало РИА Новости.