Кириенко: аэропорт Сухума может принять первый тестовый рейс в феврале

Аэропорт Сухума — столицы Абхазии — может принять первый тестовый рейс уже в феврале. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.
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