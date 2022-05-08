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Шедевры мирового искусства на татуировках Эвы Карабудак

Шедевры мирового искусства на татуировках Эвы Карабудак

Мастер тату Эва Карабудак выводит значение бодиарта на новый уровень. Турецкая художница в течение многих лет создает свои знаменитые чернильные копии мировых шедевров на коже клиентов.

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