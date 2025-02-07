🚧 В Крыму из-за непогоды перекрыта дорога из села Краснокаменка в село Дачное Фото и источник: ГУ МЧС России по Крыму Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🚧 В Крыму из-за непогоды перекрыта дорога из села Краснокаменка в село Дачное Фото и источник: ГУ МЧС России по Крыму Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.