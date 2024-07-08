Финские власти решили снести все здания на территории недостроенной русскими специалистами АЭС "Ханхикиви" в Пюхяйоки.
Финский идиотизм в качестве разведпризнака
Комментарии
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Eduard
Теперь наставят ветряков,которые меняют потоки ветра,тоестт климат.А мы потом удивляемся почему чуть ли не летом снег!
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8 час.
Вячеслав 5
Какая проблема-напечатают ещё много денег и снова-ломать не строить-один дурак может всю страну развалить.а други? бездумно исполнять-рне забывайте он тоже в историю нашу вошёл -увы господа
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6 час.
Natalija Osminina
В том то и дело- что печатать деньги стало невозможно. Иначе бы вообще проблем не было))
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6 час.
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