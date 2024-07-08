Финский идиотизм в качестве разведпризнака

Eduard Теперь наставят ветряков,которые меняют потоки ветра,тоестт климат.А мы потом удивляемся почему чуть ли не летом снег!

Вячеслав 5 Какая проблема-напечатают ещё много денег и снова-ломать не строить-один дурак может всю страну развалить.а други? бездумно исполнять-рне забывайте он тоже в историю нашу вошёл -увы господа