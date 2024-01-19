Организационно-технические вопросы применения МБР с конвенциональной боевой частью

Последнее десятилетие мир стремительно погружается в хаос, хотя, скорее всего, этот процесс начался раньше, с момента развала СССР, но тогда страны Запада во главе с США некоторое время пребывали в состоянии эйфории от своих достижений, считая, что для России уже нет иной дороги, кроме как навсегда стать их сырьевой колонией и продолжить управляемый извне распад на вечно враждующие между собой княжества.