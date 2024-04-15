Circulation: 1300 рублей в неделю могут мотивировать к физической активности

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете обнаружили, что даже небольшой финансовый стимул (получение 14 долларов, или 1308 рублей в неделю) в сочетании с игровыми методиками мотивационного воздействия может побудить людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний повысить уровень физической активности.