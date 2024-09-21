Без паники: над Истрой сегодня поднимут квадрокоптеры для съемки

Мособлархитектура заказала аэрофотосъемку с помощью дронов для актуализации данных о недвижимости.Жителей просят не беспокоиться: летающие с сегодняшнего дня небольшие БПЛА в районе Истры опасности не представляют.
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