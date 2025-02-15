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Петербургский дневник

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Мошенники выманили у пожилой жительницы Ленобласти почти 15 миллионов рублей

Мошенники выманили у пожилой жительницы Ленобласти почти 15 миллионов рублей

Полиция ведет расследование, возбуждено уголовное дело Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию города Сосновый Бор поступило заявление от пожилой женщины, у которой мошенники выманили 14 млн 677 тысяч рублей.

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