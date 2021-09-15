Заводы "Русагро" снизили производство подсолнечного масла на 2%

Агрохолдинг "Русагро" в 2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года) снизил производство подсолнечного масла на 2% по сравнению с показателем за 2020 год.
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