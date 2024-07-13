КамАЗ начал продажи новейшего городского автобуса среднего класса

На сайтах бесплатных объявлений появились однообъёмники «4290» производства нефтекамского завода. КамАЗ впервые показал этот автобус в 2020 году, но «антисанкционная» версия прошла сертификацию только сейчас.
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