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Гендиректор «Амура» об итогах работы: «К нам приехали Хохлачев, Бродхерст, Гальченюк. За 4 года мы вернули на трибуны зрителей и перестали быть аутсайдерами»

Ранее стало известно, что специалист покидает хабаровский клуб. «Проработав 4 года в клубе, я хотел бы подвести итоги, но не для того, чтобы повесить себе медаль на грудь, а для того, чтобы отчитаться перед вами о проделанной работе.

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