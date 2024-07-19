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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА не подпишет Кузнецова в ближайшее время. Клубу нужно провести обмены для расчистки платежки («Матч ТВ»)

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард заключит 4-летний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.  В четверг контракт россиянина с «Каролиной» был расторгнут, игрок стал неограниченно свободным агентом.

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