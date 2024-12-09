Сатурн и Венера подскажут: кто выйдет замуж до мая 2025 года

Астрология может многое рассказать о нашем будущем, в том числе и о важных событиях в личной жизни. По мнению астрологов, Сатурн — планета дисциплины и ответственности — играет ключевую роль в решении вступить в брак.
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