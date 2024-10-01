Транспортными полицейскими Крыма пресечена попытка совершения покушения на дачу взятки должностному лицу

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте на автостанции «Курортная» города Симферополь при проверке документов у гражданина иностранного государства было выявлено нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, предусмотренное ч.