Из рук почетных гостей 23 юных новоаннинца получили свой первый, главный документ. Ребята вступили во взрослую жизнь и обещали быть достойными гражданами своей страны.
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Из рук почетных гостей 23 юных новоаннинца получили свой первый, главный документ. Ребята вступили во взрослую жизнь и обещали быть достойными гражданами своей страны.