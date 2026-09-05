Сати Казанова показала лицо дочери на свадьбе старшей сестры

43-летняя Сати Казанова показала редкие фотографии с супругом Стефано Тиоццо и их подросшей дочерью. Пара отдыхала на свадьбе старшей сестры певицы Марьяны: на одном из семейных фото Сати позировала рядом с родителями и мужем, держа на руках дочь.
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