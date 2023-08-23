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Где смотреть бой Волков — Туиваса на UFC 293: во сколько прямая трансляция 10 сентября по Мск

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В со-главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы — Тай Туиваса и Александр Волков.

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