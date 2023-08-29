В Рязани начали благоустраивать Кремлёвский сквер за 250 млн рублей

Средства выделили по поручению Михаила Мишустина по просьбе губернатора региона Павла Малкова. В сквере приведут в порядок пешеходные дорожки, установят качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов.