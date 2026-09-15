В Коми полицейские выявили факт сокрытия руководителем предприятия более 206 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми установлено, что генеральный директор коммерческой организации, в период с 2025 по 2026 год, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.