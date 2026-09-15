Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В Коми полицейские выявили факт сокрытия руководителем предприятия более 206 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми установлено, что генеральный директор коммерческой организации, в период с 2025 по 2026 год, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым